Bianca Balti e la naturalezza delle sue cicatrici. La fragilità che diventa forza a Sanremo

, 13 febbraio 2025 - Il corpo diparla nella seconda serata del Festival di2025 e dice ciò che la top model non ha più bisogno di spiegare con le parole. “Non mi vergogno di chi sono ora, sono viva e grata per ciò che la vita mi offre ogni giorno”. Ed è così che anche le sue, quella sul ventre causata dall’intervento di asportazione di un carcinoma all’utero e quella sul petto per via del porter per le infusioni della chemioterapia, vengono mostrate con disinvoltura nell’ultimo cambio d’abito della serata dida co-conduttrice di questo Festival. Non esibite, come se la malattia fosse un trofeo, ma nemmeno nascoste come se fosse una colpa. Semplicemente, rese visibili come qualsiasi altra parte del corpo. Come se per la modella lodigiana non ci sia differenza tra il mostrare una schiena nuda o una pancia lacerata.