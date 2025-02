Velvetgossip.it - Bianca Balti condivide la sua cicatrice sul palco di Sanremo: un messaggio di forza e resilienza

Leggi su Velvetgossip.it

ha recentemente catturato l’attenzione del pubblico al Festival di2024 con un gesto audace e significativo: ha deciso di mostrare ladell’operazione per la rimozione di un tumore ovarico al terzo stadio. Questo intervento, avvenuto a settembre 2024, ha segnato un importante capitolo nella sua vita, ma la supermodella ha scelto di affrontare la situazione con coraggio e determinazione.Durante la seconda serata del festival,ha indossato un abito che metteva in evidenza il suo segno distintivo: un vistoso spacco che ha rivelato lasulla sua pancia. Questo gesto ha rappresentato non solo una questione di stile, ma anche una dichiarazione die accettazione. La supermodella ha dimostrato che la bellezza può esistere anche attraverso le imperfezioni e le cicatrici della vita.