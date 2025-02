Dilei.it - Bianca Balti, chi sono le figlie Matilde e Mia

“Le miein cima alla lista”, queste le parole diall’indomani della scoperta della malattia. Nonostante il tumore alle ovaie, la top model non ha mai perso il sorriso e la speranza e ha deciso di affrontare questa battaglia con il sorriso e soprattutto accanto alle sue ragazze. Del restonon ha mai nascosto il grande amore che prova perLucidi, la primogenita nata nel 2007, e Mia McRae, la seconda figlia nata nel 2015.Chie Mia, lediha avuto duedai suoi due ex mariti. La primogenitaLucidi è nata nel 2007 dalla relazione con il fotografo di moda Christian Lucidi, con cui è stata sposata dal 2006 al 2010. Dopo la separazione la ragazza ha deciso di vivere per ben sette anni con il padre a Parigi.