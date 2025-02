Juventusnews24.com - Beukema Juventus, risposta chiara alle voci di mercato. Annuncio del difensore: questa la sua posizione sul futuro

Sam Beukema, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha risposto alle voci di mercato che lo vorrebbero come obiettivo del calciomercato Juventus e non solo.

«Mi seguono Juventus, Inter, Atletico e Real Madrid? Mio papà è il mio agente assieme a un'altra persona, a loro ho sempre detto: quando c'è qualcosa di concretissimo, parliamone. Sennò, niente. Ecco: non ne abbiamo mai parlato, ma io sono innamorato di Bologna, una città speciale, gente educata e tifosi passionali. Sarà che ho vissuto tante estati da piccolo a Riccione, lì abbiamo un appartamento: di questo territorio mi piace tutto».