Ilrestodelcarlino.it - Berco, nuova bufera. Oggi incontro al ministero, l’azienda: “Non ci saremo”

Ferrara, 13 febbraio 2025 – Con una lettera inviata ai dipendenti ieri mattina, i vertici aziendali dihanno reso noto che non saranno presenti all’in programmaaldelle Imprese e del Made in Italy. Una decisione che era già stata comunicata al Mimit lo scorso 7 febbraio “per evitare qualsiasi strumentalizzazione”, come si apprende dalla missiva: “La mancata partecipazione non deriva dal fatto cheintende sottrarsi al dialogo – si legge ancora – ma, a seguito dell’apertura della procedura di licenziamento collettivo,vuole confrontarsi nelle sedi previste dalla legge 223/1991. Ciò vuol dire che nei primi 45 giorni della proceduradisponibili al confronto in sede aziendale. Qualora entro tale termine non si raggiunga un accordo, chiederemo l’alla Regione”.