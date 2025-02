Ilrestodelcarlino.it - Berco di Copparo: tavolo di crisi a Roma, l’azienda diserta l’incontro

Ferrara, 13 febbraio 2025 – “La Regione Emilia-gna sarà come non mai a fianco delle lavoratrici, dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali per tutte le scelte che andranno a intraprendere. Ora non è il momento dell’equidistanza: io credo che in questa situazione occorra difendere quello che è un patrimonio collettivo, la capacità produttiva die il futuro dei suoi dipendenti”. Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, intervenendo oggi pomeriggio adurante ilconvocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulladellaSpa di(Ferrara). La proprietà nei giorni scorsi ha disdetto unilateralmente gli accordi integrativi e riaperto una procedura di licenziamento collettivo per 247 dipendenti, che si uniscono ai 153 che già avevano optato per un’uscita volontaria.