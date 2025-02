Internews24.com - Beppe Dossena svela: «Da bambino ero interista, ma per Rivera mi tagliai un braccio. Ricordo quel gol contro i nerazzurri»

di RedazioneL’ex centrocampista della Sampdoria,, ripercorre le tappe della propria carriera eil suo tifo per l’Inter daIntervistato dalla Gazzetta dello Sport,ripercorre le principali tappe della sua carriera da calciatore passando dal suo tifo daper l’Inter fino ai suoi anni alla Sampdoria.LA PASSIONE PER IL CALCIO E PER L’INTER – «Io sono nato a due passi da San Siro. Il lunedì lo stadio era sempre aperto perché facevano le pulizie. Una volta passai di lì con mamma, entrammo e le dissi che un giorno avrei giocato sucampo. Danon avevo la possibilità di comprare il biglietto, così passavo tra le sbarre del cancello 11. Poi la testa diventò troppo grossa per infilarmi lì e cominciai a scavalcare. Ero, ma per vedere Giannimiune mi misero venticinque punti».