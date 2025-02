Lettera43.it - Bennato a Sanremo 2025 con lo scotch sulle scarpe per evitare un nuovo caso John Travolta

Ad aprire la terza serata del Festival diè stato Edoardo. Il cantautore, presentato da Carlo Conti, si è esibito nella celebre Sono solo canzonette. Un momento chiuso tra gli applausi del Teatro Ariston, ma sono stati i fan sui social a notare un dettaglio non da poco.è salito sul palco con del nastro adesivo. Loha coperto la marca delle calzature. Forse, come spiegato da La Presse, un modo perun? L’anno scorso l’attore americano è stato super ospite all’ultimodi Amadeus, ma sono scoppiate le polemiche per la presunta pubblicità occulta al marchio U-Power, di cui era il testimonial.Effetto, un anno dopo. Pecettate ledipic.twitter.com/TGqfZZZ9E1— Massimo Falcioni (@falcions85) February 13,Articolo completo:con loperundal blog Lettera43