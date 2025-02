Puntomagazine.it - Benevento, Controlli sulla movida: Sanzionati due locali per violazioni igenico- sanitarie sul lavoro

nellacittadina: sanzioni e sospensione attività per irregolarità neidiNella notte tra Sabato e Domenica, i Carabinieri della Compagnia diinsieme a personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno, del Nucleo Ispettorato del(NIL), dell’Ispettorato Territoriale dele dell’ASL di, hanno eseguito una serie dinell’ambito dellacittadina. L’attività ispettiva si è concentrata sul settore della ristorazione, con l’obiettivo di contrastare ilsommerso e irregolare, verificare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sule accertare eventualidelle norme igienico-.Oggetto deicongiunti sono stati, in particolare, due esercizi pubblici del centro cittadino, frequentati dai giovani nel fine settimana.