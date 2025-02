Juventusnews24.com - Benarrivo sul derby dei fratelli Thuram: «A Khephren serve tempo, è ancora giovane. Ma su di lui non ho dubbi, ha quelle tre caratteristiche fondamentali»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24“gioca” ildeiin Juve Inter: le parole dell’ex difensore del Parma ed ex compagno di LilianJuve Inter sarà una sfida speciale in casa. Antonio, ex difensore del Parma e compagno di papà Lilian, ne ha parlato così alla Gazzetta dello Sport.PAPÁ LILIAN – «É stato un autentico fuoriclasse in campo, un vero signore della difesa, e anche un grande genitore. Se non hai valori morali importanti, ai quali ti affidi nei momenti di difficoltà, non puoi nemmeno trasmetterli: lui li aveva e li ha dati in dono ai suoi figli che, guarda caso, grazie a quegli insegnamenti, sono diventati pure loro dei campioni. Non è un caso».HA SENTITO LILIAN DI RECENTE – «Ogni tanto ci vediamo quando ci sono le ricorrenze di qualche vittoria a Parma.