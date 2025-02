Amica.it - Bella Hadid e l’arte (svelata) di truccarsi in 5 minuti

Dai tre ai cinque: è questo il tempo necessario aper occuparsi del suo make-up quotidiano, e per darne dimostrazione la top model ha condiviso su TikTok un tutorial in cui mostra esattamente come si trucca e quali prodotti utilizza. Svelandone anche tre low cost, alternati a quelli della sua nuova linea di bellezza, Ôr?.Il beauty look diha girato il video in auto, spiegando di iniziare sempre da un prodotto specifico: Rhode Butter Barrier, il primer della linea beauty dell’amica Hailey Bieber. Il secondo passo è applicare un idratante colorato – una BB cream o una CC cream – su tutto il viso, senza utilizzare il fondotinta (lei ha scelto quello di Clinique con Spf). Per perfezionare la carnagione la top model utilizza poi la palette di Make Up For Ever, che contiene blush e bronzer in crema, applicando diverse tonalità sull’area sotto gli occhi e come correttore.