Lanazione.it - Beko, interrogazione del Pd: "Il ministro Urso chiarisca in aula sull’utilizzo del Golden power"

Leggi su Lanazione.it

"Ilha mentito al Parlamento, ai sindacati e ai lavoratori? Per mesiha dichiarato che sulla vertenzail Governo aveva attivato ilparlando di “poteri sanzionatori, o addirittura inibitori, previsti dall’esercizio del, che abbiamo subito posto in essere“ e, addirittura, rivendicando che solo grazie alerano stati scongiurati i licenziamenti. Ma lo scorso 10 febbraio, all’incontro che al ministero tra sindacati, Governo e azienda sul futuro degli stabilimentiin Italia, la sottosegretaria Fausta Bergamotto ha dichiarato che nei confronti diSiena non si può usare lo strumento, smentendo clamorosamente". Così Laura Boldrini, deputata Pd, che annuncia: "Ho presentato, insieme ai colleghi Emiliano Fossi, Arturo Scotto, Federico Gianassi, Marco Furfaro, Marco Simiani, Christian Di Sanzo e alla collega Simona Bonafè, un’perché ilcome stanno le cose: il– aggiunge – è stata attivata oppure no? E contiene anche una clausola sui livelli occupazionali oppure no?".