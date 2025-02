Serieanews.com - Beffa Inter, sta sfumando un obiettivo di Marotta: firma a zero con una big

pregustava già un altro grande giocatore a parametro, ma sembra ormai fatta con un’altra bignazionale, staundicon una big (Foto: Ansa) – serieanews.comIl calciomercato ha chiuso i battenti da poco, ma chi segue le trattative sa bene che il mercato, in realtà, non si ferma mai. Dietro le quinte, dirigenti e osservatori lavorano senza sosta, già con lo sguardo rivolto all’estate.Tra appunti su futuri obiettivi e contatti sotterranei, la caccia ai parametriresta sempre uno degli sport preferiti dei grandi club. Non a caso, quando si parla di svincolati, viene subito in mente Beppe, maestro assoluto nel trasformare opportunità a costoin veri colpi di mercato.Uno dei nomi piùessanti sul taccuino dell’era Jonathan Tah, roccioso difensore del Bayer Leverkusen, che aveva già annunciato la sua volontà di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno.