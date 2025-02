Novaratoday.it - Beccato mentre ruba profumi alla Lidl, aggredisce i vigili: arrestato

Sorpreso are al supermercato,gli agenti della polizia locale, che poi lo arrestano.É successo ieri, mercoledì 12 febbraio,Trecate. A finire in manette per furto, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, un 56enne residente in città.L'uomo è stato notato.