Bce vede inflazione al 2% durante 2025, ma non si vincola sui tassi

La Bce ribadisce di essere “determinata ad assicurare che l`si stabilizzi durevolmente sul suo obiettivo del 2 per cento a medio termine”, e che le future decisioni suidi interesse saranno basate sui dati. “Il Consiglio direttivo non intendersi a un particolare percorso dei”, riafferma l’istituzione monetaria nel suo bollettino economico.Questo mentre nell’area euro “il processo di disè ben avviato. L`ha continuato a evolvere sostanzialmente in linea con le proiezioni – si legge – e nel corso deldovrebbe tornare all`obiettivo del 2 per cento a medio termine perseguito dal Consiglio direttivo”.Tuttavia “l`interna rimane elevata, principalmente perché salari e prezzi in determinati settori si stanno ancora adeguando con considerevole ritardo al passato incremento dell`”.