Bce | economia Ue debolema basi ripresa

11.10 L'dell'Eurozona ha ristagnato nel quarto trimestre del 2024. E resterà debole nel breve periodo. Ma continuano a sussistere i presupposti per unaeconomica in Europa. E' l' analisi della Bce nel suo bollettino. "Il clima di fiducia dei consumatori è fragile. E le famiglie non hanno ancora tratto uno stimolo sufficiente a incrementare la propria spesa". Ma laci sarà, anche se "i rischi restano orientati al basso" a causa delle frizioni nel commercio internazionale che potrebbero frenare le esportazioni.