Tvplay.it - Batosta Atalanta, altra mazzata per Gasperini: tecnico scioccato

In casa, dopo l’incredibile ko di ieri contro il Club Brugge, bisogna registrare un’incredibile.Dopo aver travolto sabato scorso allo Stadio Bentegodi il Verona, l’di Gian Pieroè caduta nel play-off di andata dell’edizione di quest’anno della Champions League. Ieri sera, infatti, la ‘Dea’ è stata sconfitta per 2-1 da una delle ex squadra di Charles De Ketelaere: il Club Brugge.per(Ansa Foto) tvplay.itIl team belga, sorprendendo sin dal primo minuto l’, è andato in vantaggio nel corso del primo tempo con Ferran Jugtlà. Ma la ‘Dea’, nonostante una prestazione opaca, è riuscita a pareggiare con Mario Pasalic. Tuttavia, gli uomini di Gian Pierosono caduti al 94? colpa di un rigore incredibile concesso dall’arbitro Meler per un’inesistente gomitata di Hien ai danni di Gustaf Nilsson.