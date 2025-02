Laprimapagina.it - Bastia Umbra. Incontro informativo sulla lotta obbligatoria contro l’Aleurodide spinoso degli agrumi

Leggi su Laprimapagina.it

Giovedì 20 febbraio 2025, alle ore 18:00, presso la Sala del Consiglio Comunale di, si terrà unriguardante laal parassita Aleurocanthus spiniferus, noto anche come Aleurodide.L’insetto, dannoso per piante sempreverdi come, alloro, camelia, edera e altre, attacca le foglie succhiandone la linfa e favorendo la formazione di fumaggini che deperiscono le piante. Lail parassita, che al momento è stata riscontrata nell’area industriale vicino allo stadio, èper i possessori delle piante infestate e prevede sanzioni per chi non interviene.L’sarà guidato da Valter Rondolini del Servizio Fitosanitario Regionale e moderato dall’Assessora all’Ambiente Ramona Furiani.