Basket | Trento rimonta Reggio Emilia e agguanta la semifinale di Coppa Italia 2025

Arriva il penultimo verdetto dei quarti di finale diall’Inalpi Arena di Torino. La terza semifinalista è la Dolomiti Energia Trentino, che supera con il punteggio di 85-80 l’Unahotels. Myles Cale è irreale da tre: 6/7 e complessivi 22 punti. Accanto a lui, gran protagonista Saliou Niang con 18 punti e un gran finale. Dall’altra parte non bastano i 25 di Cassius Winston e i 16 di Kwan Cheatham.Primi cinque minuti ricchi di equilibrio, conche verso la metà del primo quarto è la prima ad avere più di tre punti di vantaggio con la tripla di Winston. Faye e Cheatham spingono sull’acceleratore, portano sul +7 l’Unahotels e costringonoa fermarsi in virtù di un timeout. Questo, però, non cambia in nessun modo la situazione, con i reggiani che scappano fin sul +9.