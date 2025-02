Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. Mens Sana, bene lo scrimmage con Castelfiorentino. Petreni: "Importante avere il giusto atteggiamento»

Senza Tognazzi e Belli fermi precauzionalmente per i piccoli rispettivi acciacchi laha giocato martedì sera al PalaEstra unocontro, formazione anch’essa presente nel girone play-in out che inizia nel weekend alle porte. I biancoverdi, in un allenamento in cui il tabellone veniva resettato dopo ogni quarto (ne hanno comunque vinti tre su quattro) hanno dato buone indicazioni nonostante le assenze in vista del ritorno in campo che coincide con la trasferta più lunga e difficile visto che Don Bosco Crocetta Torino al momento è la prima della classe a quota 16, due punti in più dei biancoverdi. "Quello di martedì sera controè stato sicuramente un buon test visto che venivamo dal turno di riposo visto che il campionato era fermo e poter giocare una partita buoni ritmi ci è sicuramente servito".