Basket serie b A Fabriano arriva l’ala Hadzic Va a rimpiazzare il partente Raucci

Dopo la separazione consensuale con Davideall’inizio della scorsa settimana, col giocatore classe 1990 che aveva lasciatodopo 22 presenze a 8.7 punti e 6.2 rimbalzi di media, la Ristopro ha ufficializzato l’atteso rinforzo per allungare rotazioni che nelle ultime settimane sono state particolarmente corte per coach Andrea Niccolai, privo anche di Simone Centanni e Stefano Pierotti, rientrato sabato contro la Luiss Roma.così aDamir, classe 1997, ala-pivot di 203 centimetri e 98 chilogrammi.giunge alla Ristopro dopo aver militato nella prima parte del torneo nel Chieti, partecipante al girone B diB Nazionale, lo stesso dei fabrianesi, ma in difficoltà economiche tanto da non presentarsi ad una partita un paio di settimane fa. Nativo di Sarajevo in Bosnia, cresce però in Italia già all’età di 6 anni, trascorrendo buona parte del percorso giovanile ad Alba prima di debuttare inB nel Rimini nel 2014-15.