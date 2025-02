Oasport.it - Basket femminile: Venezia-Derthona e Schio-Campobasso semifinali d’alta quota a Torino

Tempo dianche per la Coppa Italia, che si unisce in quel diall’analoga competizione maschile. Questa volta, però, accade in formato Final Four. E se le favorite sono le due superclassiche, in quest’occasione le avversarie mostrano una parte del cambiamento della geografia della pallacanestro inLBF. Andiamo a scoprire le due.UMANA REYER-AUTOSPED G BCC(Venerdì 14 febbraio, ore 18:00)Da una parte c’è la squadra che ha vinto l’ultimo titolo italiano, dall’altra la neopromossa che ha tutta l’intenzione, vista anche l’alasotto la quale è passata, di salire in alto per rimanerci. Per certi versi la Reyer gioca contro una fetta di sé stessa non indifferente, dato che in cinque (Caterina Dotto, Beatrice Attura, Francesca Leonardi, Elisa Penna, Francesca Melchiori) dell’Autosped hanno giocato in orogranata, anche se Melchiori dovrebbe essere fuori per infortunio.