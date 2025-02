Zon.it - Baronissi, nuovi interventi stradali per migliorare la viabilità

Il Comune die la Provincia di Salerno hanno dato il via a un importante intervento di messa in sicurezza della, con l’obiettivo dila sicurezza stradale e la fluidità del traffico veicolare in una delle zone più strategiche del territorio, punto di accesso alla città e al campus universitario. Il progetto, denominato “APQ Ikea”, consiste nella sistemazione di tre arterie vitali per la circolazione, ovvero via Allende, via C.A. Dalla Chiesa e via Giovanni Agnelli. Questi, molto attesi dalla comunità, si prefiggono di risolvere storiche problematiche legate alla, migliorando la sicurezza per i cittadini e riducendo i disagi per chi percorre quotidianamente queste strade. Il cuore del progetto prevede la realizzazione di due nuove rotatorie, che contribuiranno a una gestione più efficiente del traffico, evitando il congestionamento e migliorando i flussi di veicoli, soprattutto nelle ore di punta.