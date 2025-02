Lanazione.it - Bando per tirocini con fondi per assunzioni

Entra nel vivo, con il lancio del primo, la ‘riformà delle linee guida per ivarata alcuni mesi fa dalla Regione d’intesa con organizzazioni sindacali e associazioni datoriali. Due le novità principali: il contributo regionale al datore di lavoro dell’azienda ospitante vincolato alla successiva assunzione del tirocinante, e l’aumento del rimborso minimo mensile da 500 a 600 euro per chi svolge ilo. Il, già online, resterà aperto fino al prossimo 31 dicembre 2025 con una dotazione finanziaria di dieci milioni. È rivolto a tutte le persone, comprese quelle che presentano particolari situazioni di svantaggio o fragilità ed offre la possibilità di accrescere le proprie competenze favorendone l’ingresso o reinserimento nel mondo del lavoro. L’obiettivo, spiega la Regione, è migliorare ulteriormente il tasso di inserimento occupazionale posto che ora è al 67%, il più elevato in Italia.