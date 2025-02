Abruzzo24ore.tv - Banda delle Range Rover in azione: furti notturni colpiscono la città, anche un magistrato

L'Aquila - Laauto di lusso non si ferma: rubate trein pieno centro, tra cui una appartenente a un. Aumento deipreoccupa Avezzano. Lache da settimane semina il panico tra i residenti di Avezzano colpendo soprattutto auto di lusso, ha fatto nuovamente centro. Dopo aver preso di mira numeroseEvoque, i malviventi hanno agito ancora una volta durante la notte, portando via tre veicoli in pieno centro cittadino. Isono stati consumati in via Monsignor Bagnoli, via Armando Diaz e via Nazario Sauro, con un furto in particolare che ha visto sparire il veicolo della moglie dell'avvocato Roberto Verdecchia, ex assessore comunale, e un altro appartenente a un. Il modus operandi dei ladri sembra essere ormai consolidato e altamente professionale.