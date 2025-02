Ilfattoquotidiano.it - Banda della Barona, l’appello della procura contro l’assoluzione di Massimo Mazzanti: “È il console di Nazzareno Calajò, va condannato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Massimino Spara spara, al secolo, uno dei proconsolicriminalecapeggiata da, doveva esseree non assolto come avvenuto lo scorso settembre durante il processo in abbreviato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Assolto e scarcerato, ora è libero. È questo in sostanza il contenuto delle ottanta pagine con cui il pm di Milano Francesco De Tommasi ha fatto appellola sentenza del giudice per l’udienza preliminare Alessandra De Fazio. In quella sentenza ne usciràlo stesso Nazzaa una pena di 17 anni per traffico di droga.Ma quella sentenza, secondo il pm, ha una sorta di errore di base: il fraintendimento sull’unitarietà dell’associazione e di quellache oltre alla droga voleva prendersi gli affari dello stadio Meazza.