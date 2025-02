Ilfogliettone.it - Bancomat, chi ha ricevuto questo pin si prepari al disastro: iniziano a rubare soldi a tutti

Nuovo allarme sicurezza per l’uso dei, con la truffa del pin possono svuotarti il conto, ecco le combinazioni più pericolose.Nel mondo iperconnesso di oggi, il PIN della carta di credito rappresenta la prima barriera contro l’uso non autorizzato dei nostri fondi. Tuttavia, uno studio recente ha rivelato che questa misura di sicurezza non è sufficiente a proteggere gli utenti da possibili attacchi.Con sole 10.000 combinazioni possibili, un PIN a quattro cifre può essere indovinato in pochi tentativi, soprattutto grazie alle moderne tecnologie di intelligenza artificiale, in grado di elaborare grandi quantità di dati in pochi secondi.pone seri rischi per la sicurezza digitale, specialmente considerando che molte persone scelgono combinazioni prevedibili e facili da ricordare.