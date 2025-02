Banco Bpm rilancia su Anima Nel Piano utili per 77 miliardi Nuovi vertici a Crédit Agricole Italia Il cda indica Maioli alla presidenza

Quotidiano.net - Banco Bpm rilancia su Anima. Nel Piano utili per 7,7 miliardi. Nuovi vertici a Crédit Agricole Italia. Il cda indica Maioli alla presidenza

Leggi su Quotidiano.net

Bpm non ci sta ad essere preda del risiko bancario e promette agli azionisti fino a 3in più. "Ci possiamo difendere perché stiamo generando un valore che difficilmente potrà essere eguagliato da chi vuole comprarci. Con i nostri risultati e l’aggiornamento delabbiamo rasserenato i nostri azionisti, a mio parere. Questo è il posto dove possono stare sicuri, poi, arrivasse l’offerta della vita, la esamineranno. Ora non c’è". Giuseppe Castagna,guida della banca fin dal suo debutto a Piazza Affari nel 2017, durante la presentazione dei conti ostenta tranquillità in merito all’Ops di UniCredit. Un’offerta che non valorizzerebbe l’istituto e che il banchiere napoletano considerastregua di uno "scambio di figurine": "Continuiamo a essere a sconto rispetto all’offerta.