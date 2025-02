Tg24.sky.it - Bambino ucciso a Modica, annullato con rinvio ergastolo per madre e patrigno di Evan

Annullata condai giudici della Corte di Cassazione la condanna all'della Corte d'appello di Catania emessa nei confronti di Letizia Spatola, 26 anni, ladel piccolo, il piccolo di un anno e mezzo deceduto nell'ospedale diil 17 agosto del 2020. Stessa decisione per Salvatore Blanco, 34 anni, ildel bimbo, indicato come l'autore delle violente percosse. Sentenza d'appello annullata conPer l'uomo, difeso dalla Salvatore Irullo, ilalla Corte d'Appello di Catania è stato disposto per decidere se sussiste la circostanza aggravante del rapporto di discendenza. Diversa la posizione della donna, assistita dall'avvocato Natale Di Stefano, che aveva presentato ricorso perché il perito della Corte d'Appello avrebbe evidenziato la semi infermità mentale.