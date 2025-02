Ilgiorno.it - Bambino si sente male a bordo di un FlixBus. La conducente gli effettua il massaggio cardiaco e gli salva la vita

Lugano, 13 febbraio 2025 – Un viaggio che rischiava di trasformarsi in tragedia, per une suo padre. Fortunatamente l’intervento della, che ha praticato ilsul piccolo, ha eto il peggio. Questa è una storia dal lieto fine che mostra come la preparazione di chiunque sui temi del primo soccorso può davverore vite. Siamo su un autobuspresso il Gruppo STAT, azienda partner dell’operatore, sulla linea internazionale che collega Barcellona e Monaco di Baviera. Mentre l’autobus percorreva il suo itinerario all’altezza di Lugano, un minore in viaggio con il padre ha improvvisamente accusato difficoltà respiratorie. Allertati dal padre del, laIsabel Benavides, genovese, e il secondo autista si sono attivati immediatamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza il giovane passeggero.