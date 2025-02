Napolipiu.com - Baiano: “Raspadori-Lukaku come Baiano-Batistuta? Il paragone ci sta”

: “? Ilci sta”">Francesco, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha commentato il possibile tandem offensivo, paragonandolo alla storica coppia:“Il parallelismo ci sta, perchérende al meglio giocando sotto la prima punta. Non lo vedo né da esterno né da mezz’ala, il suo ruolo ideale è quello di trequartista. È un giocatore che legge bene il gioco, sa posizionarsi con intelligenza, attacca la profondità al momento giusto e si esprime al meglio nei pressi dell’area di rigore.”ha poi sottolineato l’importanza del minutaggio per un giocatore:“Non ha avuto molto spazio e la testa, in certe partite, è fondamentale. Quando resti fuori a lungo, hai il fuoco dentro e aspetti con impazienza l’occasione giusta per dimostrare il tuo valore.