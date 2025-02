Fanpage.it - Bagnaia può finalmente dire la verità sulla nuova Ducati per la MotoGP 2025: “Finora ho detto bugie”

Leggi su Fanpage.it

Adesso che la bocciatura dellaGP25 è ufficiale Peccopuòlasu quale fosse il suo pensieromoto che la casa di Borgo Panigale aveva preparato per lui e il nuovo compagno di squadra Marc Marquez per il Mondialedella: "Devoche sono stato un po' bugiardo in questi giorni"