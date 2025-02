Oasport.it - Bagnaia: “Marquez avanti in Thailandia? Inutile dare peso ai test. Sono pronto per il Mondiale”

Francescoritrova il sorriso al termine della seconda e ultima giornata deiufficiali di Buriram in vista del Gran Premio della2025, primo round stagionale delMotoGP. Dopo i tanti problemi tecnici che hanno caratterizzato il day-1, Pecco ha potuto finalmente accumulare tanti chilometri sulla pista asiatica per prendere maggiore confidenza con la sua Ducati ufficiale a due settimane dall’inizio dell’attesa sfida iridata con il nuovo compagno di squadra Marc(anche oggi il più veloce, sia sul giro secco che sul passo).“Fortunatamente oggi siamo riusciti a raddrizzarla da ieri, perché comunque appena partiti la situazione era più o meno simile ma siamo riusciti ad entrare più nel dettaglio e capire cosa non stava funzionando. Durante la giornata abbiamo fatto solo passi ine le varie cose che abbiamo provato hanno funzionato, quindicontento finalmente.