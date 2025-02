Sport.quotidiano.net - "Bacchino Sport" ad Edoardo Gori: premio alla carriera per l'ex-capitano dell'Italruby

Prato, 13 febbraio 2025 - “Sono felice per questo riconoscimento. Sarà una bella emozione”.“Ugo”ha così accolto la notiziaa vittoria del “, che gli sarà conferito il prossimo 24 febbraio a Prato nell'ambito di una cerimonia programmata in palazzo comunale. Uncon cui il Comune omaggia ogni anno atleti e societàive che tengono alto il nomea città, con le loro gesta. E al trentaquattrenne ex-rugbista (si è ritirato proprio lo scorso anno) Prato dice idealmente grazie per quindici anni di rugby ad alto livello. Un percorso iniziato da bambino nel Gispi, fra la fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio, per poi passare ai Cavalieri e debuttare a vent'anni nemmeno compiuti con gli allora “tuttineri”, nel Super10 2009/10.