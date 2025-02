Secoloditalia.it - Baby satanista di Bolzano arrestato, folli accuse dei partigiani al governo di destra: “Fomenta l’odio”

, terrorista, neonazista, psicolabile, in sintesi. Ma la colpa delle malefatte annunciate (e neanche commesse ancora) del bolzanino quindicenneieri in Alto Adige sarebbero delMeloni e dellaitaliana. Incredibile ma vero, l’Anpi strumentalizza perfino una banale, quanto allarmante, vicenda di cronaca, per attaccare l’internazionale “fascista” alfacendo un richiamo alla Costituzione italiana, con una nota a dir poco delirante.Il ragazzino,per terrorismo apparteneva al gruppoe neonazista suprematista “764”, dal codice postale parziale della cittadina natale del suo fondatore in Texas, come anticipato dal Corriere della Sera. Il ragazzo era in contatto con il gruppo attraverso vari canali Telegram da circa un anno. Per dimostrare la sua fedeltà al gruppo si era filmato, mentre apportava delle scritte e simboli della setta sui muri di alcuni impianti sportivi.