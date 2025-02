Sololaroma.it - AZ-Galatasaray, il pronostico di Europa League: tanti cartellini, GOAL certo

I play-off di Championshanno regalato diverse sorprese, ma adesso toccherà all’ad andare in scena. Alle ore 21:00 del 13 febbraio andrà in scena la partita tra AZ Alkmaar e, un match che vede due squadre in un buono stato di forma, almeno sul campo. A dare il fischio di inizio alla gara sarà l’arbitro Joao Pinheiro, assistito da Bruno Jesus. La sfida d’andata si terrà all’AFAS Stadion, mentre il ritorno si giocherà il 20 febbraio alle 18.45 in Turchia.AZ-, come arrivano le squadre al matchL’AZ Alkmaar si trova attualmente 4ª nel massimo campionato olandese, mentre il percorso innon è stato così netto come ci aspettava. Gli uomini di Martens, perdendo l’ultima sfida contro il Ferencvaros per 4-3, hanno mancato la qualificazione agli ottavi di finale per un soffio.