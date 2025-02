Metropolitanmagazine.it - Avowed Recensione, un RPG colorato, sgargiante e volutamente “leggero”

Con il suo primissimo annuncio, che risale pensate a ben 4 anni prima di questaaveva puntato su toni scuri, sonorità gravi ed epicità soffusa, ammantandosi di un’aura mistica che richiamavai classici del genere RPG. Ci è voluto un po’ di tempo e qualche altro teaser qua e là per iniziare a ravvedere le sue scintille cromate più “sature”, distintive dello spirito peculiare di Obsidian e dei suoi racconti. La casa di sviluppo ha infatti da sempre dato i natali a titoli GDR dalla forte identità, capaci di raccontare storie importanti con autenticità e naturalezza senza farle pesare più del dovuto, ma anche senza privarle della loro pienezza. Lo dimostrano le esperienze incredibili, profondissime eppure così digeribili quali Fallout New Vegas, o Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords.