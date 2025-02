Game-experience.it - Avowed, la recensione: un Deiforme in cerca di sé

Dopo le avventure vissute in Pillars of Eternity, Obsidian Entertainment ci preparà un altro bel biglietto di sola andata verso il magico mondo di Eora. Annunciato ufficialmente nel corso del Xbox Games showcase del luglio del 2020,era in realtà già in via di sviluppo nel 2018, quando Microsoft decise di acquisire la software house americana. I confronti erano di quelli pesanti, visto che già si parlava di The Elder Scroll, ma la volontà era quella di puntare su un qualcosa di più narrativo e verticalizzato sui protagonisti e le loro storie. Eppure questa volontà riesce in parte, perchè “infettata” da quella che è la sua componente “quasi” open-world. Le ambientazioni si presentano, infatti, come delle enormi aree esplorabili interconnesse da sequenze di caricamento tra le varie zone che non consentono di annoverare il titolo tra gli “open”, anche se vi possiamo assicurare che il mood è paritetico.