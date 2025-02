Game-experience.it - Avowed è stato promosso dalla stampa con recensioni e voti positivi

Obsidian Entertainment può ritenersi soddisfatta:, il nuovo gioco di ruolo d’azione, ha ottenuto un’accoglienza favorevolespecializzata.Con una media di 83 su OpenCritic ed 81 su Metacritic (in questo caso con 44registrate), il titolo si posiziona tra le esperienze più apprezzate del momento, pur senza raggiungere livelli di consenso assoluto. Il gioco ha ricevuto numerositra l’8 e il 9, segno che la maggior parte delle testate ha riconosciuto la qualità dell’opera, ma non senza qualche riserva.Scopriamo qui sotto alcuni deiassegnati adda parte dellaspecializzata:Game-eXperience – 8,2 / 10Le Bêta-Testeur – 10 / 10But Why Tho? – 9.5 / 10XGN.nl – 9.2 / 10Shacknews – 9 / 10TechRaptor – 9 / 10Enternity.gr – 9 / 10MonsterVine – 4.