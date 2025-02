Donnapop.it - Avete sentito cosa ha detto ieri sera Selvaggia Lucarelli al Dopofestival? «Ho fatto una vigliaccata», ecco a chi

alha ammesso un errore che non è passato inosservato. La nota giornalista e giudice di Ballando con le stelle ha rivelato di aver commesso una vera e propria “” durante la finale del programma, lasciando il pubblico sorpreso e curiosissimo di conoscere i dettagli.In un momento di sincerità, laha spiegato il motivo dietro a quel voto così basso, mettendo in luce una parte della sua esperienza che ha deciso di rivelare solo ora.avevaa Ballando con le stelle “contro” Federica Nargi?Durante la finale di Ballando con le stelle,aveva sorpreso tutti con un voto particolarmente basso per Federica Nargi: uno zero. Un voto che ha lasciato perplessi i fan del programma, soprattutto perchée Nargi avevano avuto una buona relazione durante il percorso del programma.