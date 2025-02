Metropolitanmagazine.it - Avengers: Doomsday, le riprese inizieranno il mese prossimo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sono passati quasi sei anni dall’ultimo film di: Endgame del 2019, e i fan attendono con ansia il ritorno degli eroi più potenti della Terra. I dettagli sulcapitolo,, sono pochissimi da quando è stato annunciato al San Diego Comic-Con 2024, ma un recente aggiornamento rivela che leprincipali del film dovrebbero inziare a marzo in Inghilterra. I veterani dell’MCU Joe e Anthony Russo dirigeranno, così come il suo seguito,: Secret Wars. Il duo di registi ha precedentemente diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War,: Infinity War eEndgame.Ci sono ancora delle speculazioni su chi si unirà a quello che sarà sicuramente un cast enorme, ma finora sono stati confermati un buon numero di volti nuovi e di conosciuti.