Auto sulla folla in Germania: 28 feriti, grave un bimbo. Arrestato un afghano

A Monaco di Baviera un'ha investito un gruppo di persone che, secondo le prime informazioni, stava partecipando ad un comizio dei Verdi. Le ambulanze sono subito giunte sul posto: secondo quanto riportato da BR24, un testimone oculare ha riferito che l'ha deliberatamente investito il gruppo di persone. In totale sono almeno 28 le persone ferite. Tra queste, due sono in gravi condizioni, con un bambino in pericolo di vita. Lo ha riferito la polizia di Monaco, aggiungendo che numerosi servizi di emergenza sono ancora presenti sul posto nei pressi della scena dell'incidente. "Attualmente la cura deiè la priorità assoluta", ha riferito la polizia della capitale bavarese. L'uomo fermato dalla polizia per aver travolto con la sua, una Mini, è un cittadinodi 26 anni.