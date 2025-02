Liberoquotidiano.it - Auto sulla folla a Monaco di Baviera, i feriti portati via in barella

Sembra essere un attentato l'incidente avvenuto adi, in Germania, dove un uomo al volante di un'ha travolto laa una manifestazione sindacale. Lo ha dichiarato il governatore della, Markus Söder. Nelle immagini si vedono i mezzi di polizia e soccorritori sul posto e almeno un ferito portato via in. Sono Almeno 28 le persone che hanno riportato lesioni e, secondo le prime informazioni, il sospetto sarebbe un richiedente asilo afghano di 24 anni. Tra ici sono anche dei bambini.