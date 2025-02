Auto sulla folla a Monaco di Baviera | arrestato un 24enne afghano Almeno 28 feriti | un bambino in fin di vita L’ipotesi dell’attacco

Leggi su Open.online

di28 persone sono rimaste ferite, dopo che un’ha investito un gruppo di persone, mentre era in corso una manifestazione sindacale dei Ve.Rdi, il sindacato di sinistra dei servizi. Secondo il quotidiano Sueddeutsche Zeitung, una donna sarebbe morta, ma la polizia per ora ha confermato il ferimento di 28 persone, di cui due gravi. Tra questi ci sarebbero anche alcuni bambini. Secondo i media tedeschi, uno sarebbe in fin di. Fonti di polizia avevano riferito alla Bild che l’autista al volante della Mini era stato subitodell’attentatoAlcuni testimoni hanno sentito l’esplosione di alcuni colpi di pistola. Tra ici sarebbero anche dei bambini, secondo il sindaco della città, Dieter Reiter. La polizia non ha ancora accertato se il gesto dell’mobilista sia stato intenzionale.