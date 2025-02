Auto sulla folla a Monaco di Baviera a un corteo sindacale | Un morto e 20 feriti Coinvolti anche bambini

Leggi su Open.online

diè morta una donna e almeno 20 persone sono rimaste ferite, dopo che un’ha investito un gruppo di persone, mentre era in corso una manifestazionedei Ve.Rdi, il sindacato di sinistra dei servizi. Secondo il quotidiano Sueddeutsche Zeitung, la notizia della morte della donna non sarebbe stata ancora confermata dai vigili del fuoco. February 13, 2025 Su X la giornalista Sandra Demmelhuber, che si trovava sul posto, ha spiegato che la vicenda è avvenuta in Seidlstrasse. Un’ha investito i partecipanti alla manifestazione. La giornalista ha visto una persona rimasta a terra mentre un giovane uomo è stato portato via dalla polizia: «Le persone sono a terra, piangono e tremano».February 13, 2025 L’indagineFonti di polizia hanno riferito al quotidiano tedesco che l’autista al volante della Mini è stato arrestato.