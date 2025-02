Auto su folla a Monaco fermato afghano

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.58 E' statodalla polizia, a, un 24enne. Era alla guida dell'che ha travolto la, durante una manifestazione sindacale. "Si tratta presumibilmente di un attentato",dice il presidente della Baviera. "Qualcosa in Germania deve cambiare.Non si può andare avanti di attentato in attentato". Una donna è morta e 28 persone sono rimaste ferite, alcune in gravi condizioni. Tra i feriti ci sono anche bambini.