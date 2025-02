Casertanews.it - Auto si ribalta vicino al ristorante

Leggi su Casertanews.it

Momenti di paura nella serata di mercoledì a Teverola. Un'si èta in via Roma, nei pressi del"Il vecchio monastero".Da chiarire la dinamica del sinistro, su cui sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto dopo la segnalazione di.