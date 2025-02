Genovatoday.it - Auto si ribalta in centro: due 70enni estratti dalle lamiere

Leggi su Genovatoday.it

Incidente stradale verso le 12,30 di oggi, giovedì 13 febbraio, in via Tolemaide: qui un'si èta sulla carreggiata per dinamica da chiarire. Sul posto la Croce Bianca Genovese con l'ambulanza 280, la Croce Rossa e i vigili del fuoco che hanno estrattoi due occupanti.