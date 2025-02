Lapresse.it - Australia, nove elefanti lasciano lo zoo di Melbourne

Un branco diasiatici ha lasciato lo zoo diper essere trasferito nel nuovo recinto costruito per loro nel Werribee Open Range Zoo. I sei esemplari adulti e tre cuccioli hanno viaggiato per 36 chilometri in container climatizzati verso la nuova area dove vivranno in cattività, grande 21 ettari e dal valore di 88 milioni di dollarini (55 milioni di dollari USA), un progetto finanziato dal governo vittoriano.