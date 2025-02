Quotidiano.net - Aumento dei prezzi medi di benzina e diesel: i dati aggiornati di Quotidiano Energia

Aumentano ipraticati alla pompa dia valle degli ultimi movimenti degli operatori: in base all'elaborazione dideicomunicati dai gestori all'Osservadel Mimitalle 8 del 12 febbraio, il prezzoo nazionale praticato dellain modalità self è 1,828 euro al litro (1,824 il valore del 10 febbraio, l'ultimo disponibile), con le compagnie tra 1,818 e 1,848 euro al litro (no logo 1,814). Il prezzoo praticato delself è 1,734 euro al litro (rispetto a 1,730), con i diversi marchi tra 1,725 e 1,754 euro al litro (no logo 1,721). Sul servito per lail prezzoo praticato è 1,968 euro al litro (1,966 la rilevazione del 10 febbraio), con gli impianti colorati contra 1,918 e 2,051 euro al litro (no logo 1,870).